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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июле снизится на треть

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июле составит 4 тыс. 739,3 рубля против 7 тыс. 119,8 рубля за тонну в июне. Таким образом, она снизится на треть.

Пошлина на подсолнечный шрот снизится до 1 тыс. 054,4 рубля с 1 тыс. 244,1 рубля за тонну.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $1 тыс. 136,6 за тонну ($1 тыс. 153,9 месяц назад), на шрот - $221,3 ($219,8).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

Базовая цена на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну.

В августе 2024 года эти пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года.

Минсельхоз
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