Белоусов отметил угрожающий рост конфликтного потенциала в мире

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Военно-политическая ситуация в мире ухудшается, конфликтный потенциал угрожающе растет, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Современная военно-политическая ситуация в мире остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению. Обострились геополитические противоречия. Разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности. Угрожающе возрос конфликтный потенциал. На этом фоне на недопустимый уровень упала роль международных институтов, призванных обеспечивать мировую стабильность", - сказал Белоусов, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в четверг в китайском Циндао.

По оценке главы российского военного ведомства, всё это - "следствие деструктивного курса коллективного Запада на сохранение своего глобального доминирования".

"В мире создаются многочисленные очаги нестабильности. В том числе - на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и по ее периметру"., - отметил Белоусов.

"В Азиатско-Тихоокеанском регионе деструктивное влияние на стабильность оказывает деятельность отдельных государств по созданию закрытых, блоковых структур антикитайской и антироссийской направленности", - сказал Белоусов.

Среди таких структур глава российского военного ведомства назвал, в частности, трёхсторонний оборонительный альянс - "АУКУС" (Австралия, Великобритания, США), "Тройственный союз" (США, Республика Корея, Япония).

Противостояние Ирана и Израиля

Министр обороны России заявил, что ирано-израильское противостояние резко обострило ситуацию в регионе.

"Резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. Прежде всего это связано с ирано-израильским противостоянием. И ударами Израиля и США по иранским военным объектам и инфраструктуре. Такие атаки являются грубым нарушением Устава ООН и норм международного права", - сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что "Россия сразу и на всех уровнях выразила соболезнования Ирану в связи с многочисленными человеческими жертвами".

"Решительно осудила действия Израиля и США. Заявила о готовности способствовать деэскалации конфликта. И оказывать посреднические усилия в данном процессе", - сказал министр обороны России.

По его оценке, "в этом же ряду стоят события в Сирии, гуманитарная катастрофа в Секторе Газа, обстановка в Ливане".

Белоусов также отметил, что "продолжается распространение из Ближневосточного региона террористических идеологий и транзит боевиков в Афганистан". "Сохраняющаяся в стране нестабильность является главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы на пространстве ШОС", - заявил министр обороны РФ.