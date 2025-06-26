Лесные пожары тушат в заповеднике у Байкала

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Несколько лесных пожаров зафиксировано в Байкало-Ленском заповеднике в Иркутской области, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в четверг.

"(В частности), стихия охватила более 90 га леса в труднодоступной местности. Сильный ветер на некоторых участках превратил пожар в верховой. Предварительная причина огня - сухая гроза", - говорится в сообщении.

В тушении заняты пожарные "Авиалесоохраны", так как вся территория заповедника отнесена к авиазоне.

"Накануне специалисты ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" зафиксировали новые пожары в Киренском и Верхне-Ленском лесничествах заповедника, куда также направлены пожарные-десантники, численность которых варьируется от 5 до 13 человек", - информирует пресс-служба.

Она отмечает, что задействовать авиацию с водосливными устройствами не всегда позволяет погода, в настоящее время метеоусловия снова не способствуют вылетам.

"Улучшения прогноза ждут экипажи и команды вертолета и самолета Ан-2, а также вылетевшего им на помощь вертолета из Читы с 10 профессиональными пожарными-десантниками на борту", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Заповедного Прибайкалья" "Интерфаксу" уточнили, что в Верхне-Ленском лесничестве заповедника обнаружено два возгорания площадью 3,5 га и 5 га, в Киренском - одно площадью 4,5 га.

Байкало-Ленский заповедник расположен на территории Качугского и Ольхонского районов Иркутской области. Он протянулся с юга на север вдоль западного побережья озера Байкал. Его площадь - 659,9 тыс. га.