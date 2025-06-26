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Министр обороны РФ назвал Индию важным партнером в военной и военно-технической сферах

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Индия является важным стратегическим партнёром России в военной и военно-технической сферах, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Индия для нас - исключительно важный стратегический партнёр, традиционный друг, в том числе - партнёр в военной и военно-технической сферах", - сказал Белоусов в четверг на встрече с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

Начиная переговоры, он выразил искренние соболезнования в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, попросив передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Белоусов поблагодарил коллегу за участие индийской делегации в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Встреча глав военных ведомств двух стран состоялась в китайском Циндао, где ранее в четверг прошло заседание министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Андрей Белоусов Индия Минобороны РФ
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