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Лавров поблагодарил Туркменистан за содействие выезду граждан РФ из Ирана

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил благодарность российской стороны руководству Туркменистана за оперативное содействие выезду граждан России из Ирана в связи с ситуацией, сложившейся на Ближнем Востоке, сообщается на сайте туркменского МИД.

Об этом Лавров сказал в ходе выступления 25 июня в ашхабадском отеле "Йылдыз" перед сотрудниками министерства иностранных дел Туркменистана, а также преподавателями и студентами Института международных отношений МИД Туркменистана.

Он также высоко оценил деятельность Туркменистана на международной арене в соответствии со статусом постоянного нейтралитета страны.

"Это единственная страна, чей полный нейтральный статус был трижды официально признан единогласно Генеральной Ассамблеей ООН", - отметил Лавров.

"Объединительные международные инициативы Туркменистана: диалог как гарантия мира; зона мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии; объявление нынешнего года Международным годом мира и доверия продолжают вносить значимый вклад в сохранение мира и стабильности в регионе и за его пределами", - подчеркнул Лавров.

Министр также поделился своим видением последних тенденций в мировой политике и рассказал о конструктивном развитии туркмено-российских отношений по широкому спектру направлений.

МИД РФ Сергей Лавров
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