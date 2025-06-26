На Госуслугах открыли набор на бесплатные курсы по ИИ для школьников и студентов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минцифры сообщило о начале приема на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) заявок от студентов и школьников на обучением на бесплатных курсах "Код будущего. Искусственный интеллект".

"Основы ИИ, машинного обучения и Python теперь доступны даже новичкам. Присоединяйтесь к программе "Код будущего. Искусственный интеллект" на Госуслугах и проведите каникулы с пользой. Изучение технологий ИИ — новое направление проекта для тех, кто хочет поступать на ИТ-специальности в вузы", - говорится в сообщении министерства.

По информации Минцифры, в 2025 году на нем сможет обучиться не менее 75 тыс. студентов.

Подать заявление на прохождение курсов могут ученики 8-11 классов, а также студенты колледжей и техникумов. Отмечается, что участники не должны быть выпускниками проекта "Код будущего".

Поступивших ждут шесть курсов от МФТИ, Яндекса, 1Т, Цифриума и Школы программистов.

"Набор на основные курсы "Код будущего", на которых подростки изучают популярные языки программирования, начнется в августе этого года. Выпускники "Кода будущего. Искусственный интеллект" смогут подать заявку в основной набор проекта, выбрав только курсы программирования профессионального уровня", - сказано в сообщении.