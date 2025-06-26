Сотрудницу судна арестовали за передачу Украине данных о кораблях Черноморского флота

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании и аресте в Новороссийске женщины, передавшей украинским спецслужбам информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ, а также объектов ПВО.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемая, работая на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, инициативно установила контакт с проукраинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам Украины. В рамках исполнения задания она собрала и посредством мессенджера Telegram передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ, а также объектов ПВО", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в четверг.

В ФСБ отметили, что "в результате своевременно принятых мер, поражения военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации не допущено".

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция указанной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность", - заявили в ЦОС.