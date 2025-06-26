Кремль назвал несопоставимыми российско-украинский и ирано-израильский конфликты

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российско-украинский и ирано-израильский конфликты нельзя сравнивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С нашей точки зрения, это несопоставимые конфликты по своей сути, по своему характеру", - сказал он журналистам в четверг.

Как пояснил представитель Кремля, "начало конфликта, нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцировано".

"Что касается специальной военной операции, то предтеча этого хорошо известна в мире", - добавил он.

"Параллели здесь вряд ли уместно проводить", - подчеркнул Песков.

Так он прокомментировал заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который сказал, что то, как была завершена горячая фаза ирано-израильского конфликта, можно экстраполировать и на российско-украинское противостояние.

Ранее Уиткофф в интервью телеканалу CNBC выразил надежду, что перемирие между Ираном и Израилем будет способствовать мирному урегулированию ситуации между Украиной и Россией.

По его словам, он надеется, что "люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: "Знаете, что, мы тоже хотим быть частью такого мирного процесса".



