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Уиткофф считает, что перемирие Ираном и Израиля может повлиять на переговоры РФ и Украины

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что перемирие между Ираном и Израилем будет способствовать мирному урегулированию ситуации между Украиной и Россией.

"Я думаю, (...) что это может относиться и к России с Украиной", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, он надеется, что "люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: "Знаете, что, мы тоже хотим быть частью такого мирного процесса".

В ночь на вторник 24 июня (по московскому времени) президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже обе страны подтвердили перемирие.

Дональд Трамп Иран США Уиткофф Израиль
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