В Кремле заявили о неприменимости принципа "мир через силу" в отношении РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают неуместными параллели между урегулированием ирано-израильского конфликта с ситуацией вокруг Украины, "мир через силу в отношении РФ" - тезис вряд ли применимый, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Параллели здесь вряд ли уместно проводить. Потом, наверное, всё-таки мир через силу в отношении РФ - это тезис вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать, так невозможно будет достигнуть каких-то целей", - заявил Песков в четверг.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал высказывания спецпосланнника президента США Стива Уиткоффа, который выразил мнение, что ситуация вокруг Ирана поспособствует урегулированию конфликта на Украине.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам (между РФ и Украиной - ИФ)", - сказал Песков.

Что касается российско-украинского и ирано-израильского конфликтов, то, по словам Пескова, в Москве считают, что "это несопоставимые конфликты по своей сути, по своему характеру".