Проект закона о борьбе с хаотичной застройкой в Подмосковье внесен в Госдуму

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о проведении с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года на территории Московской области эксперимента в сфере строительства, реконструкции индивидуальных жилых и садовых домов.

Соответствующий проект закона № 952998-8 размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Инициатива разработана во исполнение указания президента России от 22 февраля 2025 № Пр-361.

В Московской области более 2,5 млн индивидуальных жилых домов и садовых домов, более 12,3 тыс. СНТ, 3 тыс. коттеджных поселков, расположенных на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и садоводства, говорится в пояснительной записке. Ежегодно осуществляется государственная регистрация прав на более чем 80 тыс. жилых и садовых домов; порядка 90% регистрируются по упрощенному порядку без использования уведомительного порядка строительства.

Отмечается, что при строительстве индивидуальных жилых домов застройщики, правообладатели во многих случаях не соблюдают требования к отступам от границ земельного участка, этажности строящихся объектов и проценту застройки, которые предусмотрены правилами землепользования и застройки.

Вместе с тем в правительство Московской области поступают обращения граждан с жалобами (более 1 тыс. в год) о том, что в результате такого строительства на территориях муниципальных образований нарушаются пожарные и градостроительные нормы, что нарушает права соседей, а также способствует ухудшению архитектурного облика соответствующих территорий, говорится в пояснительной записке. В результате благоустроенные поселки превращаются в хаотичную застройку с нарушением градостроительных норм и правил.

Законопроектом предусматривается проведение в Московской области эксперимента, направленного на решение указанных проблем.

В отношении земельных участков, права на которые возникнут с 01.01.2026, вводится обязанность органов государственной власти субъекта РФ выдавать бесплатно новому собственнику (или иному правообладателю) градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), в котором обозначены предельные параметры разрешенного строительства: минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий; предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

С момента направления ГПЗУ собственнику (или иному правообладателю) земельного участка такой собственник считается уведомленным о градостроительных требованиях. После завершения строительства соблюдение предельных параметров разрешенного строительства жилого дома или садового дома должно быть проверено кадастровым инженером при подготовке технического плана соответствующего дома. В случае выявления несоответствия параметров объекта градостроительным требованиям кадастровый инженер будет обязан отказаться от выполнения кадастровых работ по подготовке технического плана.

Законопроектом также вводится обязанность для государственного регистратора прав осуществлять проверку представленных для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав документов на предмет соответствия минимальным отступам от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, сооружений.