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Погранслужба предотвратила въезд в РФ более 50 тыс. граждан Украины

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Въезд в Россию более 50 тыс. украинцев предотвращен в ходе пограничного контроля по признакам экстремисткой деятельности или по подозрениям в связях со спецслужбами Украины, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"Стоит отметить, что только в ходе пограничного контроля предотвращен въезд более 24 тысяч граждан Украины по признакам причастности к террористической и экстремистской деятельности и свыше 26 тысяч - по подозрению в связях с украинскими спецслужбами, националистическими структурами и вооруженными формированиями", - сказал Коков в интервью "Российской газете".

"В настоящее время на территории России находится порядка 1 млн переселенцев с Украины, при этом около 185 тыс. из них получили различные документы, дающие право длительного пребывания на российской территории", - сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ.

По его словам, именно эту категорию лиц украинские спецслужбы зачастую привлекают к совершению диверсий в РФ.

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