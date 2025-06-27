Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщает в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда", - говорится в сообщении.

Ранее об ограничениях в воздушной гавани Волгограда сообщалось вечером 22 июня.