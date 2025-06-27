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Минобороны РФ сообщило об учении со стратегическими комплексами "Ярс" в Алтайском крае

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГКР) "Ярс" Барнаульского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) выведены на маршруты боевого патрулирования в ходе плановых учений, сообщило Минобороны России в пятницу.

"В Барнаульском ракетном соединении (Алтайский край) в рамках плановых учений на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - говорится в сообщении.

Согласно нему, расчеты ПГРК "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 км, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Военнослужащие также отрабатывают противодействие диверсионно-разведывательным группам. Подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения.

"Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - заявил начальник штаба ракетного дивизиона Барнаульского соединения РВСН.

Алтайский край Минобороны РФ Барнаул
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