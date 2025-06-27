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Замглавы МИД заявил, что РФ выступает против расширения НАТО, особенно за счет постсоветских стран

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Россия считает представляющими угрозу своей безопасности и неприемлемыми попытки НАТО "втянуть в свои ряды" постсоветские государства, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Считаем неприемлемыми попытки НАТО втянуть в свои ряды постсоветские страны. Такие попытки представляют уже сами по себе угрозу нашей безопасности", - отметил Галузин.

Издание напоминает, что Североатлантический альянс развивает сотрудничество с постсоветскими государствами, включая Армению - союзника России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Украину.

"Позиция РФ была четко изложена президентом России 14 июня прошлого года в его выступлении в министерстве иностранных дел: одним из ключевых элементов будущего урегулирования украинского кризиса должно быть закрепление внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса Украины. Как, собственно, и гласит основополагающий документ, декларация о независимости Украины, принятая еще в советские времена", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Что касается Армении, то, по словам Галузина, наиболее надежными гарантиями безопасности для Еревана служат двусторонние договоренности с Россией и договоренности в рамках ОДКБ.

"Мы считаем, что наиболее надежными и действенными гарантиями безопасности для нашего союзника Армении является, на наш взгляд, двусторонние договоренности с Россией и договоренности в рамках ОДКБ. Да и, конечно же, Армения остается членом организации, и все гарантии безопасности ОДКБ на нее распространяются", - резюмировал дипломат.

Михаил Галузин МИД РФ НАТО
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