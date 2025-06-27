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Крымчанин арестован за передачу СБУ сведений о воинских частях на полуострове

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании и аресте в Крыму россиянина, который передавал СБУ сведения о транспортной инфраструктуре полуострова и местах дислокации воинских частей, а также планировал собрать самодельную бомбу.

"Установлено, что житель Симферопольского района Республики Крым, посредством интернет-мессенджера "Телеграм" был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству", - объявил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный собирал сведения в отношении транспортной инфраструктуры полуострова и мест дислокации воинских частей.

"При попытке изъятия из схрона взрывчатого вещества массой свыше 1 кг для самостоятельной сборки взрывного устройства с целью его последующего использования в террористической деятельности, фигурант был задержан", - сказали в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").

Киевский районный суд Симферополя отправил мужчину под стражу.

"ФСБ России вновь обращает внимание на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров "Телеграм" и WhatsApp с незнакомыми контактами", - заявили в спецслужбе.

Крым СБУ ФСБ Симферополь Украина
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