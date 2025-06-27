Военные РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре Украины, сообщает министерство обороны РФ.

"С 21 по 27 июня Вооруженными силами РФ нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, склады боеприпасов и горючего, арсенал минно-торпедного вооружения", - говорится в сообщении Минобороны, распространенном в пятницу.

Поражены также цеха производства, места хранения и запуска ударных БПЛА, аэродромы, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.

В ведомстве также заявили, что минувшей ночью был нанесен групповой удар, в том числе ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотниками, по военному аэродрому на Украине.







