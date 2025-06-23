Военные РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что минувшей ночью нанесен групповой удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса в Киевской области, военному аэродрому и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины", - заявили в Минобороны РФ.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в ведомстве