Арестован экс-глава "ВСМПО-Ависмы" Воеводин

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бывший руководитель ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" отправлен в столичный СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

"Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воеводина Михаила Викторовича ч. 4 ст. 159 УК РФ на срок 1 месяц 30 суток", - отмечается в сообщении.

Это не первое уголовное дело, которое рассматривается в отношении Воеводина. В 2023 году он обвинялся в заключении невыгодного контракта на поставку ильменитового концентрата, в результате чего корпорации "ВСМПО-Ависма" был причинен ущерб на сумму более 43,6 млн рублей. Ему инкриминировалась ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Верхнесалдинский районный суд (Свердловская область) по ходатайству защиты прекратил уголовное дело в отношении экс-руководителя "ВСМПО-Ависма" и еще одного бывшего сотрудника предприятия. Воеводину был назначен штраф в размере 90 тыс. рублей. Причиненный ущерб компании был возмещен. Кроме того, подсудимые направили потерпевшей стороне письменные извинения.

В 2021 году этот же суд уже рассматривал дело о злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ) в отношении Воеводина, оно также было прекращено, подсудимому был назначен судебный штраф в размере 80 тыс. рублей.

Тогда Воеводин обвинялся в том, что, являясь гендиректором ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", "в период с 18 мая 2017 года по 31 января 2019 года использовал свои полномочия вопреки интересам корпорации". Согласно материалам дела, он обеспечил отчуждение титановой стружки, принадлежавшей корпорации, по цене заведомо ниже рыночной, заключив договоры с ООО "Проминдустрия", ООО "Интермикс", ООО "Интермикс Мет", ООО "Торгово-промышленный вектор", что "повлекло причинение существенного имущественного ущерба ПАО в сумме 53,706 млн рублей".

Воеводин, возглавлявший "ВСМПО-Ависма" с 2009 года, досрочно покинул пост в начале мая 2020 года.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информации о владельцах компания не публикует.