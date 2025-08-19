Поиск

Суд продлил арест бывшего главы "ВСМПО-Ависмы" Воеводина до конца октября

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга по ходатайству следствия продлил арест бывшему генеральному директору ПАО "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину по 29 октября, сообщает телеграм-канал судов Свердловской области.

Бывший топ-менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК).

В пресс-службе Свердловского областного суда "Интерфаксу" уточнили, что с ходатайством о продлении меры пресечения обратился следователь СУ СК по Свердловской области.

Ленинский районный суд Екатеринбурга также продлил до 29 октября включительно срок содержания под стражей директору НПО "Вторпромресурсы" Евгению Лысенко. Он также обвиняется по части 4 статьи 159 УК.

В конце июня меру пресечения Воеводину в виде ареста избирал Дорогомиловский суд Москвы. Бывший глава компании был отправлен в столичный СИЗО.

Также суд Москвы избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела - гендиректору ООО "НПО ВторПромРесурсы" Евгению Лысенко. Он обвиняется по той же статье, что и Воеводин.

Это не первое уголовное дело, которое рассматривается в отношении Воеводина. Так, в 2023 году он обвинялся в заключении невыгодного контракта на поставку ильменитового концентрата, в результате чего корпорации "ВСМПО-Ависма" был причинен ущерб на сумму более 43,6 млн рублей. Ему инкриминировалась ч.1 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями).

Верхнесалдинский районный суд (Свердловская область) по ходатайству защиты прекратил уголовное дело в отношении Воеводина и еще одного бывшего сотрудника предприятия. Воеводину был назначен штраф в размере 90 тысяч рублей. Причиненный ущерб компании был возмещен. Кроме того, подсудимые направили потерпевшей стороне письменные извинения.

В 2021 году этот же суд уже рассматривал дело о злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК) в отношении Воеводина, оно также было прекращено, подсудимому был назначен судебный штраф в размере 80 тысяч рублей.

Тогда Воеводин обвинялся в том, что, являясь гендиректором ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", "в период с 18 мая 2017 года по 31 января 2019 года использовал свои полномочия вопреки интересам корпорации". Согласно материалам дела, он обеспечил отчуждение титановой стружки, принадлежавшей корпорации, по цене заведомо ниже рыночной, заключив договоры с ООО "Проминдустрия", ООО "Интермикс", ООО "Интермикс Мет", ООО "Торгово-промышленный вектор", что "повлекло причинение существенного имущественного ущерба ПАО в сумме 53,706 млн рублей".

Воеводин, возглавлявший "ВСМПО-Ависма" с 2009 года, досрочно покинул пост в начале мая 2020 года.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информацию о владельцах компания не публикует.

ВСМПО-Ависма Екатеринбург Свердловская область Михаил Воеводин Евгений Лысенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СК проверит информацию о незаконном удержании людей в селе под Воронежем

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

Бывший член совета "Мемориала" Давидис заочно осужден на 6 лет за оправдание терроризма

Арест основателя "Русагро" Мошковича продлен до 25 ноября

"Мосбиржа" с 20 августа включит акции "Лензолота" в сектор повышенного риска

Президент США надеется на скорое завершение украинского кризиса

Военная операция на Украине

Россия передала Украине 1 тысячу тел погибших военных, получила от Киева 19

Два сотрудника АЗС ранены в ЛНР в результате атаки украинского беспилотника

Лавров заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

Лавров заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

Минобрнауки РФ изменит подходы к регулированию платного приема в вузы

Минобрнауки РФ изменит подходы к регулированию платного приема в вузы
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2349 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6994 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });