Суд продлил арест бывшего главы "ВСМПО-Ависмы" Воеводина до конца октября

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд Екатеринбурга по ходатайству следствия продлил арест бывшему генеральному директору ПАО "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину по 29 октября, сообщает телеграм-канал судов Свердловской области.

Бывший топ-менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК).

В пресс-службе Свердловского областного суда "Интерфаксу" уточнили, что с ходатайством о продлении меры пресечения обратился следователь СУ СК по Свердловской области.

Ленинский районный суд Екатеринбурга также продлил до 29 октября включительно срок содержания под стражей директору НПО "Вторпромресурсы" Евгению Лысенко. Он также обвиняется по части 4 статьи 159 УК.

В конце июня меру пресечения Воеводину в виде ареста избирал Дорогомиловский суд Москвы. Бывший глава компании был отправлен в столичный СИЗО.

Также суд Москвы избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела - гендиректору ООО "НПО ВторПромРесурсы" Евгению Лысенко. Он обвиняется по той же статье, что и Воеводин.

Это не первое уголовное дело, которое рассматривается в отношении Воеводина. Так, в 2023 году он обвинялся в заключении невыгодного контракта на поставку ильменитового концентрата, в результате чего корпорации "ВСМПО-Ависма" был причинен ущерб на сумму более 43,6 млн рублей. Ему инкриминировалась ч.1 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями).

Верхнесалдинский районный суд (Свердловская область) по ходатайству защиты прекратил уголовное дело в отношении Воеводина и еще одного бывшего сотрудника предприятия. Воеводину был назначен штраф в размере 90 тысяч рублей. Причиненный ущерб компании был возмещен. Кроме того, подсудимые направили потерпевшей стороне письменные извинения.

В 2021 году этот же суд уже рассматривал дело о злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК) в отношении Воеводина, оно также было прекращено, подсудимому был назначен судебный штраф в размере 80 тысяч рублей.

Тогда Воеводин обвинялся в том, что, являясь гендиректором ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", "в период с 18 мая 2017 года по 31 января 2019 года использовал свои полномочия вопреки интересам корпорации". Согласно материалам дела, он обеспечил отчуждение титановой стружки, принадлежавшей корпорации, по цене заведомо ниже рыночной, заключив договоры с ООО "Проминдустрия", ООО "Интермикс", ООО "Интермикс Мет", ООО "Торгово-промышленный вектор", что "повлекло причинение существенного имущественного ущерба ПАО в сумме 53,706 млн рублей".

Воеводин, возглавлявший "ВСМПО-Ависма" с 2009 года, досрочно покинул пост в начале мая 2020 года.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Информацию о владельцах компания не публикует.