Путин назвал российский и украинский меморандумы прямо противоположными

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российский и украинский меморандумы по мирному урегулированию прямо противоположны, но переговоры и проводятся для поиска путей сближения позиций, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как и ожидалось, это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того и организуются и проводятся, чтобы искать пути сближения, а то, что они были прямо противоположными, тут ничего удивительного нет", - сказал он в ходе общения с журналистами по итогам визита в Белоруссию.

Путин отметил, что прежние договоренности предусматривали проведение очередного раунда переговоров после обмена пленными.

"В целом, мы к этому готовы, нужно согласовать место и время. Рассчитываю, что президент Турецкой республики господин Эрдоган остается на своих позициях по поддержке этого процесса, мы ему за это очень благодарны", - сказал он.

"Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле, а когда конкретно, это руководители переговорных групп с обеих сторон..., а они находятся в постоянном оперативном контакте друг с другом, созваниваются, и, на мой взгляд, это уже неплохо. Они сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи", - продолжил президент РФ

"Что будет предметом? Предметом, на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны", - добавил Путин.