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Что произошло за день: пятница, 27 июня

Военные расходы России, дивиденды "Газпрома" и задержание последователей Алекса Лесли

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин допустил сокращение военных расходов РФ с нынешних 6,3% ВВП. При этом, подчеркнул президент, Россия намерена завершить специальную военную операцию с нужным результатом. Продолжая тему Украины, он отметил, что российский и украинский меморандумы по мирному урегулированию прямо противоположны, но переговоры и проводятся для поиска путей сближения позиций.

- Росавиация отменила запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией. Ограничения были введены 14 июня на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

- Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год. Компания не выплачивала дивиденды за 2021 год. За первое полугодие 2022 года акционеры получили по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022-й и за весь 2023 год дивиденды не выплачивались.

- ЦБ пригрозил принять меры из-за недобросовестных практик на рынке вкладов. Регулятор не исключил поправок в закон или подготовки специального банковского стандарта, если кредитные организации продолжат вводить клиентов в заблуждение при информировании об условиях по вкладам и нарушать права действующих вкладчиков.

- Сбербанк снова снизит ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам. С 30 июня максимальные ставки по вкладам "Лучший %" и "СберВклад" на срок 4-5 месяцев составят 18% (сейчас - 19%).

- Арестован экс-глава "ВСМПО-Ависмы" Михаил Воеводин. Он заключен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

- Европарламент разрешил Финляндии закрыть границу с Россией. Вопрос относительно закрытия границы рассматривали в связи с петицией гражданина Финляндии и общественной организации.

- Wildberries отменил обязательное открытие счета в дочернем банке для новых продавцов. Требование к более тщательной проверке новых продавцов останется в силе.

- В Москве задержали одного из пристававших к девушкам последователей Алекса Лесли. Им оказался уроженец Тульской области 1993 года рождения, задержанного передадут в следственные органы.

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