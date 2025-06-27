Wildberries отменил обязательное открытие счета в дочернем банке для новых продавцов

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries (WB) отменил для новых продавцов обязательное открытие счета в дочернем Вайлдберриз банке, сообщила объединенная компания Wildberries&Russ.

Такой пункт ранее компания внесла в обновленную оферту, он должен был начать действовать с 30 июня. Однако ФАС выдала маркетплейсу предостережение, указав, что нововведение может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции.

В WB ранее объясняли, что открытие счета в Вайлдберриз банке при регистрации нового продавца позволяло бы провести его комплексную проверку (в том числе на предмет противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма), банк обладает доступом к информационным базам для более тщательной проверки.

"Компания изучила предостережение ФАС и обратную связь от продавцов платформы относительно открытия банковских счетов с целью проверки новых продавцов, которые регистрируются на платформе. По результатам внутреннего рассмотрения компания скорректировала процесс проверки новых продавцов, а также пункты оферты, касающиеся регистрации новых продавцов на платформе и открытия счетов в Вайлдберриз банке для новых партнеров. Новый процесс проверки продавцов, регистрирующихся на Wildberries, будет проводиться без открытия банковского счета", - сообщили в Wildberries&Russ.

В компании добавили, что требование к более тщательной проверке новых продавцов останется в силе, а сама проверка все равно будет осуществляться, в том числе на стороне Вайлдберриз банка.

"При этом открытие банковских счетов или оказание любых банковских услуг в рамках такой проверки не предполагается", - подчеркнули в компании.