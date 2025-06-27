Европарламент разрешил Финляндии закрыть границу с Россией

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Европарламент согласился с оценкой Европейской комиссии, разрешившей Финляндии закрыть границу с Россией.

"На фоне войны и гибридных угроз со стороны РФ Финляндия в соответствии с Шенгенским кодексом о границах имеет право закрыть определённые пункты на внешней границе в целях защиты своей национальной безопасности или общественного порядка", - сообщает в пятницу портал Yle, ознакомившийся с вердиктом специальной комиссии Европарламента.

По словам главы отдела коммуникаций Европарламента Алессио Инкорвайя, данная мера оправдана исключительными обстоятельствами.

"К сожалению, это неизбежно влияет на осуществление права граждан ЕС на свободное передвижение, права членов их семей, а также соблюдение прав законно проживающих (в ЕС) граждан третьих стран, что, однако, оправдано исключительными обстоятельствами и соответствующими проблемами в сфере безопасности", - сказал Yle Инкорвайя.

Еврокомиссия и Европарламент рассматривали вопрос относительно закрытия Финляндией границы с РФ в связи с петицией гражданина Финляндии и общественной организации "Александровское общество".

В своей петиции заявители настаивали на том, что решение финских властей нарушает законодательство Европейского союза. Они отмечали негативное влияние закрытия границы на имеющие связи с РФ семьей в Финляндии и на экономику восточных регионов.

Власти Финляндии в 2023-2024 годах неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как организованные Россией "гибридные атаки" и как угрозу безопасности. Правительство обосновало необходимость принятия закона о безопасности границ разведданными пограничников, которые не были обнародованы.