Поиск

Европарламент разрешил Финляндии закрыть границу с Россией

Европарламент разрешил Финляндии закрыть границу с Россией
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Европарламент согласился с оценкой Европейской комиссии, разрешившей Финляндии закрыть границу с Россией.

"На фоне войны и гибридных угроз со стороны РФ Финляндия в соответствии с Шенгенским кодексом о границах имеет право закрыть определённые пункты на внешней границе в целях защиты своей национальной безопасности или общественного порядка", - сообщает в пятницу портал Yle, ознакомившийся с вердиктом специальной комиссии Европарламента.

В миреПравительство Финляндии продлило закрытие границы с РФ на неопределенный срокПравительство Финляндии продлило закрытие границы с РФ на неопределенный срокЧитать подробнее

По словам главы отдела коммуникаций Европарламента Алессио Инкорвайя, данная мера оправдана исключительными обстоятельствами.

"К сожалению, это неизбежно влияет на осуществление права граждан ЕС на свободное передвижение, права членов их семей, а также соблюдение прав законно проживающих (в ЕС) граждан третьих стран, что, однако, оправдано исключительными обстоятельствами и соответствующими проблемами в сфере безопасности", - сказал Yle Инкорвайя.

Еврокомиссия и Европарламент рассматривали вопрос относительно закрытия Финляндией границы с РФ в связи с петицией гражданина Финляндии и общественной организации "Александровское общество".

В своей петиции заявители настаивали на том, что решение финских властей нарушает законодательство Европейского союза. Они отмечали негативное влияние закрытия границы на имеющие связи с РФ семьей в Финляндии и на экономику восточных регионов.

Власти Финляндии в 2023-2024 годах неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как организованные Россией "гибридные атаки" и как угрозу безопасности. Правительство обосновало необходимость принятия закона о безопасности границ разведданными пограничников, которые не были обнародованы.

Еврокомиссия Европарламент Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Санкции США против сербской NIS отложены на месяц - до 29 июля

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке: Америка в раздумье и в ожидании финала!

Конфликт на Ближнем Востоке: Америка в раздумье и в ожидании финала!

Что случилось этой ночью: пятница, 27 июня

Фондовые индексы Европы выросли, подорожали акции ВПК

Фондовые индексы Европы выросли, подорожали акции ВПК

Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем

Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран пока не планирует возобновлять переговоры с США по ядерной программе

Иран пока не планирует возобновлять переговоры с США по ядерной программе

Взрыв произошел на киностудии в Баку

Анна Винтур покидает пост главреда Vogue после 37 лет работы

Анна Винтур покидает пост главреда Vogue после 37 лет работы

Саммит ЕС призвал к быстрому принятию 18-го пакета санкций против РФ

Саммит ЕС призвал к быстрому принятию 18-го пакета санкций против РФ
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6623 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана397 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });