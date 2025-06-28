Три человека погибли в Башкирии при столкновении легковушки с "КАМАЗом"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Абзелиловском районе Башкирии, сообщил главный госинспектор республики Владимир Севастьянов на своей странице в соцсетях.

Трагедия произошла в субботу около 22:00 по местному времени (20:00 по Москве), на 4 км подъезда к селу Аскарово.

"21-летний молодой человек за рулём "Хундай Солярис" совершил обгон в зоне действия знака "Обгон запрещен" и допустил столкновение с грузовиком "КАМАЗ". В результате ДТП водитель и два его пассажира, мужчины, 31 и 27 лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи", - уточнил он.

На место ДТП выехало руководство управления Госавтоинспекции.

В настоящее время на месте происшествия также работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты МВД по региону.