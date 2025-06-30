Минпромторгу и Минцифры поручено проработать применение криптоалгоритмов для сетей 5G

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегичекой сессии по развитию отрасли связи поручил Минцифры и Минпромторгу к 1 сентября проработать возможность применения российских и международных криптографических алгоритмов в сетях связи общего пользования для обеспечения запуска сетей 5G/IMT-2020, сообщает сайт правительства.

Кроме того, Министерству цифрового развития и ФАС к этой же дате необходимо провести оценку тарифов и спроса на услуги 5G/IMT-2020 в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 4,8-4,99 ГГц.

Также Мишустин поручил Минцифры к 3 ноября оценить возможность подключения не менее трех операторов при строительстве многоквартирных домов, а также проработать вопрос оптимизации процедуры перенесения абонентских номеров между операторами связи.