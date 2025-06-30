Мишустин поручил выработать единый подход передачи телеком-данных банкам

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 апреля 2026 года выработать системный подход к обязательному использованию кредитными организациями информации от телеком-операторов для принятия мер по защите от мошенничества, сообщила пресс-служба правительства.

Поручение дано Минцифры, МВД и Роскомнадзору при участии Банка России.

Им также необходимо оценить возможность использования операторами ИИ-технологий для блокировки телефонных вызовов мошенников. Предполагается, что на это необходимо получить согласие абонентов.

Кроме того, Мишустин поручил проработать вопрос о формировании базы биометрических данных мошенников.