Шесть человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Несколько человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли в понедельник при столкновении двух легковых автомобилей в Шипуновском районе Алтайского края, сообщает прокуратура региона.

"Предварительно установлено, что 30 июня в Шипуновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате погибли граждане, трое из которых несовершеннолетние", - приводятся в сообщении слова помощника прокурора края Марии Антошкиной.

По поручению прокурора края Антона Германа по факту автоаварии проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, всего в результате ДТП погибли шесть человек, еще четыре человека пострадали.



