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В Кремле уверены в способности руководства Сербии восстановить спокойствие в стране

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что властям Сербии удастся в ближайшее время восстановить законность и спокойствие в республике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Несмотря на то, что на Сербию, конечно же, оказывается беспрецедентное давление, и мы не можем исключать, что там используются всем уже хорошо известные технологии по провоцированию цветных революций, мы не сомневаемся, что нынешнее сербское руководство сможет в самое ближайшее время восстановить законность и спокойствие в республике", - сказал он.

Так он прокомментировал протесты, которые начались в Сербии с 28 июня. Протестующие требуют внеочередных выборов в парламент.

Дмитрий Песков Сербия
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