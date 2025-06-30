Москва надеется, что Запад не устроит в Сербии "цветную революцию"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия надеется на то, что ситуация с протестами в Сербии будет урегулирована в рамках закона и что страны Запада не будут там провоцировать "цветную революцию", заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы за этой ситуацией следим. Мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были, в общем-то, успокоены, как и сказал президент Сербии Александр Вучич, на основе Конституции и законов этого дружественного нам государства", - сказал он.

По словам Лаврова, Россия надеется, "что западные страны, которые как обычно всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров соответствующей страны, - что они не будут в этот раз заниматься цветными революциями".

Министр отметил, что Сербия не раз испытывала подобное и что текущая ситуация должна быть разрешена путем диалога между властями и протестующими.

"Мы - за то, чтобы протестующие строго придерживались законов Сербии, и отмечаем готовность сербского руководства к диалогу", - заключил Лавров.

В городах Сербии на выходных прошли массовые протесты с требованием внеочередных парламентских выборов.