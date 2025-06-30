В ЕК заявили, что властям Сербии нужно уважать право на мирные манифестации

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ЕС отвергает любые проявления насилия или ненависти в ходе протестного движения в Сербии, заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье.

"Право на мирные манифестации должно быть защищено и должно уважаться в Сербии", - сказал пресс-секретарь. Он добавил, что "действия полиции должны быть соразмерными", полицейские обязаны соблюдать права человека, в частности, в отношении тех, кто находится в заключении.

По его словам, должно быть проведено быстрое и заслуживающее доверия расследование о применении полицейскими силы, и в ЕС хотели бы, чтобы правила юридической процедуры были соблюдены в отношении всех арестованных.

"Фундаментальные ценности лежат в основе европейского проекта, и эти ценности должны полностью уважаться. Это в равной мере относится к свободе собраний, являющейся основополагающим правом Европейского союза", - отметил Мерсье.

Глава службы официальных представителей ЕК Паула Пинью в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Сербии Александра Вучича, что протесты якобы являются попыткой "цветной революции", и утверждения правительственных СМИ, что за ней стоят западные страны и ЕС, заявила: "Мы не поддерживаем никакие антиправительственные манифестации, будь то в Сербии или где еще. Мы уважаем итоги голосования и тех, кто был избран своими гражданами".

В городах Сербии на выходных прошли массовые протесты с требованием внеочередных парламентских выборов.



