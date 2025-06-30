Минцифры представило списки печатных изданий, доставляемых "Почтой России" по льготным тарифам

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минцифры России подготовило проект приказа, утверждающий перечни федеральных и региональных (муниципальных) социально значимых периодических печатных изданий, доставка которых осуществляется АО "Почта России" по льготным тарифам.

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов в понедельник для общественного обсуждения, которое завершится 14 июля.

Согласно проекту, приказ должен вступить в силу с 1 сентября.

Согласно проекту приказа, в перечень федеральных изданий вошли 182 наименования, в перечень региональных (муниципальных) - 2209 наименований.

Президент Владимир Путин по итогам совещания с правительством 18 февраля поручил правительству принять меры, направленные на предоставление в 2025 году "Почте России" субсидий из бюджета РФ для доставки федеральных и региональных (муниципальных) социально значимых периодических печатных изданий. Об этом говорится в перечне поручений. Особое внимание необходимо было обратить на обеспечение доставки региональных изданий в субъектах РФ с низкой бюджетной обеспеченностью, о результатах поручено доложить до 1 июля.

Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании 18 февраля сообщил, что доставка периодики является убыточным видом деятельности, коммерческие подписные агентства ушли с этого рынка, и сейчас доставку осуществляет только "Почта России". При этом ее тарифы на услугу с 2020 года росли ниже уровня инфляции, тогда как стоимость самих изданий за этот период увеличилась в 1,5-2, а иногда и в четыре раза. Дополнительно "Почта России" предоставляет скидку 25% на доставку социально значимых изданий, она распространяется примерно на 75% экземпляров доставляемых газет и журналов.

Повысить тарифы на эти услуги предписывало Федеральное казначейство по итогам проверки компании, отмечал министр. Минцифры предложило увеличить их на доставку газет и журналов в два раза, но при этом сохранить льготу на доставку социально значимых изданий.