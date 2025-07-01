Крупнейшие банки РФ с 1 июля начнут открывать социальные счета и вклады гражданам с невысокими доходами

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 1 июля смогут открыть новые банковские продукты для клиентов с невысокими доходами - социальный счет и социальный вклад.

Граждане с невысокими доходами, получающие социальную поддержку от государства, смогут открыть банковские счета и вклады на особых, более выгодных условиях.

Сумма для размещения на социальном вкладе не должна превышать 50 тыс. рублей. Процентная ставка по нему будет равна максимальной ставке по вкладам физических лиц в конкретном банке сроком до одного года, за исключением вкладов по различным акциям. По замыслу разработчиков закона, это поможет надежнее защитить от инфляции накопления граждан с невысокими доходами. При этом социальный вклад можно будет в любое время пополнить (до 50 тыс. рублей) и при необходимости снять с него деньги без уменьшения процентной ставки.

Что касается социального банковского счета, то размер ставки, по которой начисляются проценты на остаток до 50 тыс. рублей, должен быть не меньше половины ключевой ставки Банка России. На суммы свыше 50 тыс. рублей проценты будут начисляться в соответствии с договором. Получить проценты можно будет каждый месяц. Обслуживание таких счетов, а также переводы и платежи по ним в пределах 20 тыс. рублей в месяц будут бесплатными.

Социальный банковский вклад открывается на один год. Если за это время статус владельца как получателя социальной поддержки не изменится, его продлевают на такой же срок. Специальные условия по счету тоже будут действовать при условии сохранения владельцем прав на социальную поддержку. По закону у человека может быть только один такой счет или вклад. Следить за соблюдением этого ограничения банки будут с помощью Реестра социальных банковских счетов и вкладов.

Договоры по таким продуктам будут заключаться с клиентами в электронной форме через портал Госуслуг. Это позволит банку получить подтвержденную информацию о праве гражданина на получение социальной поддержки и, соответственно, на пользование новым финансовым инструментом, а его открытие будет быстрым, надежным и безопасным для обеих сторон.

С 1 июля закон начнет действовать для системно значимых банков. Остальные кредитные организации должны будут запустить новые банковские продукты с 1 января 2027 года.

"В соответствии с требованиями закона гражданам будут доступны социальные счета и социальные вклады в Сбере. Для открытия такого вклада или счета человек должен иметь статус получателя мер господдержки. Проверка основания для открытия вкладов осуществляется на стороне государства. Если гражданин является получателем мер поддержки, то он сможет подать заявку на открытие социального счета и социального вклада через портал Госуслуг. Если у гражданина такого статуса нет, то на Госуслугах будет соответствующее уведомление. По закону банк может отказать в открытии социального счета и социального вклада только не клиентам банка, то есть тем гражданам, с которыми ранее не был заключен в банке договор", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

При определении размера процентной ставки по договору социального счета и социального вклада Сбербанк (MOEX: SBER) будет руководствоваться нормативными требованиями, прописанными в соответствующем постановлении правительства РФ, и рыночными индикаторами.

Остальные системно значимые банки или отказались от комментариев, или не ответили на запрос "Интерфакса".