Поиск

Грузовик "Прогресс МС-29" покинет МКС во вторник

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-29", как ожидается, во вторник отстыкуется от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

По данным "Роскосмоса", корабль отстыкуется от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 21:39 по московскому времени.

2 июля в 00:46 по Москве намечается включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты. Затем корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится.

По данным Центра управления полетами, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Космический грузовик "Прогресс МС-29" прибыл на МКС 23 ноября 2024 года, доставив на станцию почти 2,5 т груза.

МКС Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд вынесет приговор бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову

СЖР требует освободить задержанных в Азербайджане российских журналистов

Военная операция на Украине

Пасечник заявил о переходе всей территории ЛНР под российский контроль

Что произошло за день: понедельник, 30 июня

Daimler Truck включена в российский санкционный список

Посол Азербайджана вызван в МИД РФ

Посол Азербайджана вызван в МИД РФ

Фермеры попросили Минсельхоз создать единую цифровую систему для малых хозяйств

Сменился гендиректор "Мечела"

Московская прокуратура инициировала уголовное дело в отношении Юрия Дудя

Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить законность задержаний в Екатеринбурге

Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить законность задержаний в Екатеринбурге
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6633 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана404 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2294 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });