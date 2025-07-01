Системно значимые банки с 1 июля должны обеспечивать соблюдение НКЛ на уровне 60% собственными силами

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 1 июля должны обеспечивать соблюдение значения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) на уровне 60% собственными силами, без использования безотзывной кредитной линии (БКЛ) Банка России.

Системно значимые банки с 2016 года должны соблюдать Базельский норматив краткосрочной ликвидности, который рассчитывается как отношение высоколиквидных активов к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. Минимально допустимое значение Базельского норматива составляет 100%.

В 2022-2023 годах Банк России на фоне санкций и системного стресса разрешил СЗКО снижать норматив ниже 100%. Данная мера позволила банкам пройти период высокой волатильности на финансовых рынках, резкого оттока средств клиентов и сокращения их срочности. С 1 марта 2024 года ЦБ отменил это послабление, с этой даты крупнейшие банки должны соблюдать норматив на уровне 100%.

При этом планировалось, что с 1 января 2025 года банки должны обеспечивать соблюдение значения НКЛ на уровне 60% без использования БКЛ Банка России, а с 1 июля 2025 года - 70%. Необходимость соблюдения НКЛ обострила конкуренцию банков за клиентские средства, которые включаются в расчет норматива. Это привело к росту премии к ключевой ставке при привлечении депозитов во второй половине 2024 года, и как следствие - сокращению чистой процентной маржи банков. Чтобы снизить влияние НКЛ на ценообразование банковских продуктов, Банк России принял решение расширить возможности использования банками БКЛ, а также сдвинул на полгода график перехода СЗКО на соблюдение норматива краткосрочной ликвидности без БКЛ: с 1 января по 30 июня 2025 года действовал уровень в 50%, а с 1 июля он вырос до 60%.

Параллельно ЦБ готовит нормативную базу для введения в регулирование национального норматива краткосрочной ликвидности. Национальный НКЛ будет включать в расчет больший набор активов, под которые возможно привлечение денежных средств на российском рынке. Кроме того, с учетом российской статистики будут откалиброваны коэффициенты оттока как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с Базельскими. ЦБ и банки обсуждали введение норматива с 1 октября 2025 года или в конце этого года.