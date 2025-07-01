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Аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска временно не работают

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Работа аэропортов Казани, Саратова и Ульяновска приостановлена, сообщила в Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.

Также для обеспечения безопасности полетов приостановлена работа аэропортов Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка).

Ульяновск Саратов Росавиация
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