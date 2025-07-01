За ночь силами ПВО нейтрализовано 60 украинских БПЛА над российской территорией

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь 60 украинских дронов были уничтожены и перехвачены средствами ПВО над российской территорией, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских БПЛА самолетного типа: 17 БПЛА - над территорией Республики Крым, 16 БПЛА - над территорией Ростовской области, 11 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 5 БПЛА - над территорией Курской области, 4 БПЛА - над территорией Саратовской области, 3 БПЛА - над акваторией Черного моря, 2 БПЛА - над территорией Белгородской области, по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей", - заявили в министерстве.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.