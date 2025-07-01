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ФСБ сообщила об обнаружении в ДНР взрывных устройств с хлорпикрином

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что ФСБ и Минобороны нашли в ДНР украинский схрон с взрывными устройствами, начиненными хлорпикрином - боевым отравляющим веществом, запрещенным Конвенцией ОЗХО.

"ФСБ РФ совместно с Минобороны России вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой народной республики обнаружен схрон ВСУ с предназначенными для сброса с БПЛА самодельными взрывными устройствами, снаряженными взрывчатым веществом (пластитом) и боевым отравляющим веществом хлорпикрином, запрещенным к применению в качестве средства ведения войны международной Конвенцией о запрещении химического оружия", - говорится в сообщении.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 355 УК (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения).

Спецслужба опубликовала видеозапись, судя по которой устройства были найдены в складском помещении в виде трех брикетов по семь заполненных капсул в каждом.

Как заявили в ведомстве, "ВСУ стимулирует применение химического оружия в нарушении международных обязательств по конвенции ОЗХО, а по мере продвижения российских войск, такого рода антигуманная деятельность с их стороны только усиливается".

"Так, на территории ДНР, на оставленных украинскими боевиками позициях, в мае 2024 года была обнаружена кустарная лаборатория ВСУ по синтезу синильной кислоты, а в октябре того же года выявлен схрон с емкостями, в которых содержалось отравляющее вещество хлорпикрин", - сообщили в ФСБ.

Хлорпикрин вызывает у человека раздражение кожи и слизистых оболочек, отек легких, конвульсии мышц и при повышенной концентрации - смерть.

ДНР Ильинка Минобороны ФСБ ОЗХО
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