Глава ЛНР сообщил об одном погибшем и шести раненых в результате атаки БПЛА

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще шестеро получили ранения в Луганской Народной Республике в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его данным, в ночь на вторник ВСУ атаковали ЛНР с применением около 40 беспилотников, 35 из которых были сбиты силами ПВО ВС РФ.

"В Сватовском районе на трассе под Петровском вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Погиб 18-летний мирный житель, еще трое получили тяжелые ранения - молодая женщина и двое мужчин. В настоящее время медики борются за жизнь женщины", - сообщил Пасечник в своем телеграм-канале.

По его данным, в Кременной ВСУ атаковали дроном гражданский легковой автомобиль. "В результате удара БПЛА трое мужчин получили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга. Все они доставлены в Кременскую районную больницу", - заявил глава региона.

Кроме того, Пасечник сообщил об утреннем ударе БПЛА ВСУ по селу Старая Красянка Кременского муниципального округа, в результате чего ранен местный житель.

"Следователи республиканского СК продолжают фиксировать последствия", - добавил Пасечник.