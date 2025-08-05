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В ЛНР в результате атаки БПЛА погибли 4 сотрудника Сватовского водоканала

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Четверо сотрудников Сватовского водоканала погибли, еще два человека пострадали в результате атаки беспилотников украинской армии, сообщил в своем телеграм-канале глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

За жизнь раненых борются врачи.

Пасечник сообщил, что БПЛА также атаковал Сватовский маслозавод, по предварительной информации пострадавших нет.

"Повреждены три автомобиля, один из них - для подвоза воды", - уточнил глава ЛНР, добавив, что на месте обстрелов работают сотрудники Следственного комитета по ЛНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Леонид Пасечник
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