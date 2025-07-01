Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло до 45

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на предприятие в Ижевске (Удмуртия) во вторник превысило четыре десятка, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Всего пострадавших - 45 человек, трое погибли. В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Бречалов сообщал, что во вторник беспилотники атаковали одно из предприятий Ижевска.