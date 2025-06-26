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VK Tech запускает сервис предоставления физических серверов в дата-центрах уровня Tier IV

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Разработчик корпоративного ПО - компания VK Tech (входит в холдинг VK) запустил решение Bare Metal - сервис предоставления физических серверов в собственных дата-центрах VK, говорится в сообщении компании.

Серверы Bare Metal находятся в ЦОДах Московского региона, которые соответствуют высшему уровню надежности Tier IV, требованиям закона о защите персональных данных, стандартам ISO и PCI DSS. "Пользователи смогут безопасно обрабатывать персональные и банковские данные", - уточняет компания.

Как отмечается в сообщении, Bare Metal поможет компаниям, которым нужна мощная инфраструктура для работы с высоконагруженными приложениями, корпоративными ERP/CRM-системами, аналитическими и транзакционными операциями.

Кроме того, VK Tech представил Private Cloud Light - альтернативу зарубежным платформам виртуализации. Это облегченная конфигурация платформы для построения инфраструктурных частных облаков во внутреннем контуре заказчика. "Новое решение сочетает виртуализацию и инфраструктуру как сервис (IaaS) в одной коробке - это современный импортонезависимый аналог зарубежных платформ виртуализации", - говорится в сообщении.

VK Tech - российский разработчик корпоративного ПО для решения ежедневных задач бизнеса. Портфель VK Tech включает облачную платформу, дата-сервисы, сервисы продуктивности, бизнес-приложения. Продукты VK Tech поставляются в формате лицензий (On-Premise) и по подписке (On-Cloud).

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