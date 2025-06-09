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Минцифры может рассмотреть льготные кредиты для мессенджера Max

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минцифры готово будет рассмотреть возможность предоставления льготных кредитов на развитие платформы Max, на базе которой планируется создание национального мессенджера, если разработчик - компания VK - обратится с соответствующей просьбой; других форм госучастия не планируется, сообщил глава министерства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

В конце мая в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий объединение функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении. Шадаев сказал, что национальный мессенджер планируется развивать на базе платформы Max от компании VK, его презентация ожидается летом.

По словам Шадаева, компании VK в краткосрочный период потребуются существенные инвестиции для того, "чтобы создать эту функциональность" в мессенджере Max.

"И главное, что это нужно делать быстро, потому что как только мы начнем мотивировать аудиторию перейти...если вы перешли, если вы посмотрели, что там чего-то не хватает - ну, всё. То есть у нас только один шанс произвести первое хорошее впечатление", - отметил глава Минцифры.

"Поэтому если компания обратится к нам и посчитает нужным льготное кредитование попросить, то мы будем этот вопрос рассматривать. Но это, наверно, максимум пока на этом этапе форма участия - и то, если попросит, будем рассматривать", - сказал Шадаев.

Максут Шадаев Минцифры VK Госдума Max
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