Лавров обсудил с руководством и членами АЕБ отдельные аспекты деятельности иностранных компаний в РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился во вторник с руководством и членами Ассоциации европейского бизнеса в России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе мероприятия министр обстоятельно изложил оценки текущей геополитической ситуации, акцентировав риски растущей политизации торгово-экономической сферы. Состоялся предметный обмен мнениями по ряду актуальных внешнеэкономических тем, включая отдельные аспекты деятельности иностранных компаний в России", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.