Открытое пламя в цехе атакованного дронами предприятия в Ижевске потушено

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение в цехе предприятия в Ижевске, возникшее после атаки БПЛА, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Идет проливка и разбор конструкций", - написал он в своем телеграм-канале.

Около места происшествия был организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников. На месте происшествия работают правоохранители, органы безопасности, идет расследование, сообщил глава региона.

Бречалов добавил, что в Удмуртии до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что во вторник беспилотники атаковали одно из предприятий Ижевска. Бречалов сообщал, что погибли три человека.

По последним данным, пострадали 45 человек.