Ангар горит в Петербурге на площади 900 кв. м

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Крупный пожар тушат в ангаре во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает во вторник пресс-служба МЧС РФ.

Огонь охватил 900 кв. м в помещении на улице Витебская Сортировочная. Распространение пламени на данный момент удалось остановить, уточняют в ведомстве.

Как отмечается, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка.

По данным главка МЧС по Петербургу, пострадавших, предварительно, нет.

К ликвидации возгорания привлечения более 40 человек и девять единиц техники.