Выраженная пожарная опасность сохранится в Забайкалье и Бурятии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в Бурятии и в Забайкалье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Бурятии, там и дожди идут, но на востоке будет сильная пожарная опасность, и в Забайкальском крае тоже. Вот это два региона с выраженной пожарной опасностью", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Сибирском федеральном округе из-за дождей пожарная опасность понизится. Также до конца этой недели и в начале следующей высокого класса пожарной опасности не будет ни в одном регионе европейской территории России.