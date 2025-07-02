Алиханов обратил внимание сенаторов на более простые, чем Томтор, месторождения РЗМ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Томторское месторождение ниобия и редкоземельных металлов (РЗМ) в Якутии - самое богатое из разведанных в России, но пока есть более простые для разработки проекты, считает глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Вопрос (разработки Томтора - ИФ) крайне сложный. С учетом сложностей логистики, обеспеченности энергетикой, кадрами. Не буду сейчас торопиться, давать какие-то обещания, потому что, откровенно говоря, есть более простые пока с точки зрения разработки месторождения на территории нашей страны, - заявил он на правительственном часе в Совете Федерации. - Но, несомненно, Томтор является такой кладовой, и он наиболее богатый из разведанных наших месторождений. Поэтому, конечно, в свое время он должен быть реализован".

Томтор - проект-долгострой. Хотя месторождение входит в топ-3 крупнейших в мире месторождений РЗМ и является одним из самых богатых на планете с точки зрения содержания в руде редкоземельных металлов, а также крупнейшим непроизводящим проектом ниобия.

В ноябре президент Владимир Путин поручил обеспечить разработку Томтора либо силами тогдашнего владельца, либо иным путем. И в мае проект сменил собственника, им стала НК "Роснефть". Глава Якутии Айсен Николаев говорил в марте, что власти региона ожидают "конкретные решения" по освоению Томтора в 2025 году.