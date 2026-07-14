Якутия ждет скорого прогресса в разработке Томтора

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Власти Якутии рассчитывают скоро продвинуться в вопросе разработки Томторского месторождения редкоземельных металлов (РЗМ), возможно, в сотрудничестве с алмазодобытчиком "АЛРОСА", заявил глава региона Айсен Николаев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"У нас сейчас началась программа, Владимир Владимирович, как вы мне поручили, освоения месторождений уникальных, дефицитных видов сырья в Якутии: это и вольфрам, это и железорудные месторождения, медно-вольфрамовые месторождения, свинцово-цинковые месторождения, - напомнил Николаев. - Хочу сказать, что Томторское месторождение редкоземельных металлов сейчас вошло в периметр "Роснефти". И сейчас, я думаю, что мы в очень тесном сотрудничестве, в том числе, может быть, и с компанией "АЛРОСА", которая исторически в том районе работает, я думаю, что скоро уже двинемся вперед в этом вопросе".

Томтор - проект-долгострой. Хотя месторождение входит в топ-3 крупнейших в мире месторождений РЗМ и является одним из самых богатых на планете с точки зрения содержания в руде редкоземельных металлов, а также крупнейшим непроизводящим проектом ниобия. В 2024 году Путин поручил обеспечить разработку Томтора либо силами тогдашнего владельца, либо иным путем. В 2025 году проект сменил собственника, им стала НК "Роснефть".