Поиск

Якутия ждет скорого прогресса в разработке Томтора

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Власти Якутии рассчитывают скоро продвинуться в вопросе разработки Томторского месторождения редкоземельных металлов (РЗМ), возможно, в сотрудничестве с алмазодобытчиком "АЛРОСА", заявил глава региона Айсен Николаев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"У нас сейчас началась программа, Владимир Владимирович, как вы мне поручили, освоения месторождений уникальных, дефицитных видов сырья в Якутии: это и вольфрам, это и железорудные месторождения, медно-вольфрамовые месторождения, свинцово-цинковые месторождения, - напомнил Николаев. - Хочу сказать, что Томторское месторождение редкоземельных металлов сейчас вошло в периметр "Роснефти". И сейчас, я думаю, что мы в очень тесном сотрудничестве, в том числе, может быть, и с компанией "АЛРОСА", которая исторически в том районе работает, я думаю, что скоро уже двинемся вперед в этом вопросе".

Томтор - проект-долгострой. Хотя месторождение входит в топ-3 крупнейших в мире месторождений РЗМ и является одним из самых богатых на планете с точки зрения содержания в руде редкоземельных металлов, а также крупнейшим непроизводящим проектом ниобия. В 2024 году Путин поручил обеспечить разработку Томтора либо силами тогдашнего владельца, либо иным путем. В 2025 году проект сменил собственника, им стала НК "Роснефть".

АЛРОСА Айсен Николаев Роснефть Якутия Томтор Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Норвегия ввела новые антироссийские санкции

Котировки Brent поднимались выше $87 за баррель

Путин заявил, что снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономики

 Путин заявил, что снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономики

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в июне снизился на 4,3%

Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

 Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

Нефть Brent подорожала до $84,78 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6% вслед за нефтью

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6% вслед за нефтью

Уолл-стрит начала неделю снижением, индекс Nasdaq потерял больше 1,5%

Курская область сокращает поток машин на АЗС в целях безопасности

Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу

 Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3113 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов