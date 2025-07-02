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Масса МКС с момента ее запуска увеличилась более чем в 10 раз

Масса МКС с момента ее запуска увеличилась более чем в 10 раз
Пролет Международной космической станции на фоне Солнца
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Масса Международной космической станции (МКС) увеличилась более чем в 10 раз с момента ее запуска, к 2025 году она составляет около 420 тонн, сообщили в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Первый модуль станции был запущен в 1998 г., и к 2025 г. масса МКС достигла 420 т", - говорится в статье, опубликованной в журнале "Космическая техника и технологии".

Среди авторов материала - заместитель гендиректора - генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

В декабре 2023 года правительство США одобрило продление соглашения по использованию МКС до 2030 года. В апреле того же года Россия проинформировала партнеров о продлении участия в проекте до 2028 года.

2 октября 2023 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что участие России в проекте МКС после 2028 года будет определяться техсостоянием станции. По его словам, в случае решения о прекращении проекта, страны-партнеры договорятся о проведении контролируемого свода МКС с орбиты.

Россия планирует создать национальную станцию, которая придет на смену МКС. Развертывание Российской орбитальной станции (РОС) планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в декабре 2027 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Ангара-А5М".

20 ноября 1998 года ракета-носитель "Протон-К" вывела на орбиту первый модуль МКС - созданный в России функционально-грузовой блок "Заря" массой около 20 тонн.

МКС РКК Энергия
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